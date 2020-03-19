Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ertelenmesine İlişkin Öneri Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine ilişkin önerinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesi oy birliği ile kabul etti. Karar önerisinin komitede parti başkanlarıyla ele alınması için Genel Kurul Birleşime yarım saat ara verdi.

Genel Kurul açıldığında, karar önerisinin oylanması için en az 34 milletvekiline ihtiyaç olacak.

Genel Kurulda ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi. Danışma Kurulu’nun Genel Kurulun gelecek birleşimleriyle ilgili kararı okundu. Buna göre, koronavirüsle ilgili olağanüstü durum da dikkate alınarak Genel Kurul’un 23 Mart Pazartesi ve 24 Mart Salı birleşimlerinin yapılmamasına ilişkin karar milletvekillerinin onayına sunuldu. Karar oy birliği kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve CTP Gazimağusa milletvekili Teberrüken Uluçay’ın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine ilişkin karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de Genel Kurulda okundu. Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.

Bununla ilgili kısa bir açıklama yapan Uluçay, Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi parti başkanlarının da katılımıyla yapılan toplantıya işaret etti, Cumhuriyet Meclisi olarak bu konudaki çalışmayı Başsavcılıkla yerine getirdiklerini kaydetti.

Daha sonra, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine ilişkin karar önerisinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesini oy birliği ile kabul etti. Karar önerisinin komitede parti başkanlarıyla ele alınması için Genel Kurul Birleşime yarım saat ara verdi.