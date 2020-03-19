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Ülkemize giriş noktaları kapatılacaktır!

Ülkemize giriş noktaları kapatılacaktır!

Ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacağını duyurdu.

Kudred Özersay'ın sosyal medyada yaptığı açıklama : 

'Bugün 14:00 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır. Kamuoyuna duyrulur'

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