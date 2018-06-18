CUMHURİYET MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI!

Yaklaşık 1 saat gecikmeyle saat 11.00 sıralarında toplanan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde; Sayıştay Komitesi’nin, Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu’na İlişkin Raporu; Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın Başvuruları Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporlarına İlişkin Raporları bulunuyor.

Genel Kurul toplantısında güncel konuşmalar da yapılacak.