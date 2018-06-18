GARDİYANLARLA BİRLİKTE GREVE GİDECEKLER!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 20 HAZİRAN ÇARŞAMBA 08.00’A KADAR SÜRE;

Merkezi Cezaevinde, yeni yapılan istihdamlardan sonra, bayan Gardiyanlarda vardiyalara adil dağıtım yapılmamıştır. Şöyle ki; 5 vardiyanın 4’ünde 3 bayan gardiyan diğer vardiyada 2 bayan gardiyan görevlendirilmiştir.

Ayrıca hastahanede yatan mahkumlar için, ek çalışma talep edilmesi yerine, müdüriyet tarafından personelin izinleri iptal edilmiştir. Hastanede yatan mahkumlar çıkana kadar da bu durumun bu şekilde sürdürüleceği aktarılmıştır.

Yapılan bu uygulamalar kabul edilebilir uygulamalar değildir. Çalışanlar bürokratların ve siyasetçilerin kölesi değil toplumun hizmetkarlarıdırlar.

Müdüriyet ile tüm diyalog yollarını denememize rağmen maalesef “ben yaptım olur” zihniyeti ile çözüm odaklı fikirler ortaya konulmamaktadır.

20 Haziran Çarşamba günü 08.00’a kadar acil olan bu konular hakkında sendikamız ile görüşülerek çözüm bulunmaması halinde tüm bayan gardiyan çalışanları ile greve gidileceğinin bilinmesini isteriz.

Ayrıca, Cezaevinde çalışan tüm gardiyanların derece düzenlenmelerinin de, yapılan tüm girişimlerimize rağmen ısrarla görmezden gelinmesi ve çözüm üretilmemesi de bu grevin ilerleyen günlerde tüm cezaevi çalışanlarının katılımı ile devam etmemesi için Bakanlığı ve hükümeti acil çözüm üretmeye davet ediyoruz.

HAKSEN çalışanın yanında durmaya devam edecektir.

İzzet TÜRKMEN

Genel Başkan