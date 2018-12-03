CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK
Meclis bugün toplanacak
A+A-
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul’un toplantısının gündeminde Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Değişiklik Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.
Kurul’da güncel konuşmalara da yer verilecek.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.