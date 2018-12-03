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CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Meclis bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un toplantısının gündeminde Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Değişiklik Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu bulunuyor.

Kurul’da güncel konuşmalara da yer verilecek.

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