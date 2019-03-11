Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK
CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının özel gündeminde, Yabancılara yönelik Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.

Toplantının seçimler ve oylaması yapılacak işler gündeminde ise, Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.