CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının özel gündeminde, Yabancılara yönelik Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.

Toplantının seçimler ve oylaması yapılacak işler gündeminde ise, Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.