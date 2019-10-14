CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhuriyet Meclisi bugün toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın milletvekillerine gönderdiği gündeme göre, Meclis toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurulun gündeminde, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ve Kamu Sağlık Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor.

Genel Kurulun gündeminde ayrıca Hukuk Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu da yer alıyor.