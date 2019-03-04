CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜN TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında bugün saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul’un gündeminde; “Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı” ve “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı” bulunuyor.
Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporlarının da görüşüleceği genel kurul toplantısında, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” da ele alınacak.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, Teberrüken Uluçay
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