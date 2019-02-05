CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU BUGÜN TOPLANIYOR
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
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Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u dünkü toplantısını açılışın ardından, Aydın Denktaş’ın cenaze töreninden dolayı gruplar arası mutabakatla kapatmıştı.
Meclis’in dünkü gündemi 11 Şubat Pazartesi gününe aktarıldı.
Etiketler : Genel Kurul, toplantı
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