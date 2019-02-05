DOLARDA YATAY SEYİR

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 5,21 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün 5,2066-5,2426 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2175'ten tamamladı.



Euro/TL de 5,97 civarında alıcı buluyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.