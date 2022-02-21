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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanıyor.

Genel Kurul’un bugün öğleden sonra gerçekleştirilecek toplantısında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

Genel Kurul’un gündeminde Başkanlık Divanı Seçimleri de bulunuyor. Cumhuriyet Meclisi’nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilen toplantısında
10’uncu dönem milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlamıştı

BRTK

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