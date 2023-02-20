Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’daki toplantının gündeminde, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Sağlık Alanında İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:255/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Mecliste Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.