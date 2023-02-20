KTTB’den çağrı:Depremle ilgili paylaşımlarda hassasiyet gösterilmeli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB); basına ve sosyal medya kullanıcılarına çağrı yaparak, depremle ilgili paylaşımlarda, yayıncılık ve psikososyal ilkeler doğrultusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

KTTB Psikososyal Çalışma Grubu Temsilcisi Dr.Ayşe Zeki yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin etkilerinin yurt üzerinde halen devam ettiğini vurgulayarak, normal rutinlere ve/veya yeni normale dönmeye çalışılan bugünlerde travmanın orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek etkilerini artırmamak ve/veya azaltmak adına, görsel basın, yeni medya mensupları ve sosyal medya kullanıcılarının dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti.

Zeki dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Depremden doğrudan etkilenen bireyler ya da yakınlarının konu ile bağlantısız özel yaşam öykülerinin aktarılmaması ve/veya dramatize edilmemesi.

Okulların ikinci döneminin açılacağı ilk gün olan bugün, özellikle depremden birinci derecede etkilenmiş kişilerin ve/veya akrabalarının bulunduğu okullarda yapılacak tören veya anma toplantıları ve okul giriş çıkışlarını konu alan video veya fotoğraf çekimlerin mümkünse yapılmaması ya da yapılması elzemse örselenmeleri artırmayacak şekilde olmasına özen gösterilmesi.

Okullarda yapılan çekimlerde çocuk ve öğretmenlere dair görüntülerin etik ilkelere dikkat edilerek kişilerin kimlikleri ve içinde bulundukları hüzünlü durumları deşifre edilmeyecek mesafeden yapılması.

Her türlü fotoğraf ve video paylaşırken bu paylaşımlara çocuk, ergen ve yaşlıların bu yayınları gören olumsuz yönde etkilenebileceği ihtimali akılda tutularak yapılması.

Doğruluğu netleşmemiş, spekülatif bilgilerin paylaşılmaması.

Etkilenmiş bireylerin ve yakınlarının yıllar sonra bile bugün yapılan yayınlara ulaşabilmeye devam edeceğinin akılda tutulması”