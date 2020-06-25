Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Şahali, Domuzcular Burnu’ndaki hastanenin kullanımıyla ilgili bir girişim yapılıp yapılmadığını sordu.

Başbakan Tatar bunun yanıtını Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verebileceğini kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar devletin 2020 bütçesini Covide rağmen büyük bir başarıyla uyguladığını anlattı, “Devlet eğer bunu yerine getirememiş olsaydı o zaman görürdünüz ne olurdu bu ülkede” şeklinde konuştu.

Tatar, bu güvenle iş insanlarının yatırım yapmaya bile başladığını kaydetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, pandemide yeniden hızlanma olması halinde kullanılacak yatakların mevcut bölümlerin yatakları olduğunu söyledi, olası bir pandemide bu yataklar kullanıldığı zaman diğer hastalıklar nedeniyle yatış alması gereken hastaların nerede yatacağını sordu.

Tatar bu soruya Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yanıt vereceğini, bu konunun kendileri için önemli olduğunu ancak panik içinde olunmaması gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Panik yapmaya gerek yok” dedi.

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz aldı, demokrasinin başlangıç noktasının, ülkenin sınırlı kaynaklarının nasıl kullanılacağı konusunda Meclis’e bilgi verilmesi olduğunu kaydetti.

Erhürman, en azından “bu konuda yeterince bilgi verdik” tavrından vazgeçilmesini istedi, sorularına yeterince yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Sosyal sigorta primlerinin nasıl ödeneceği konusunda dahi bakanlar arasında görüş birliği olmadığını kaydeden Erhürman, bu dönemde işsiz kalan kişilere normal işsizlik ödeneğinden daha az para ödendiğini söyledi.