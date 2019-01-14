CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Saat 10.00’da başlaması gereken ancak saat 11.10’da başlayan toplantıda ilk olarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (ad-hoc) Komitenin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi ele alındı.
Tezkereyle, Komite Başkanlığına CTP Milletvekili Asım Akansoy, Başkan Vekilliğine HP Mesut Genç’in seçildiği, milletvekillerinin bilgisine getirildi.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurulu, Teberrüken Uluçay
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