Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı tezkereler görüşüldü
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı tezkereler görüşüldü
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı tezkereler görüşüldü.
İlk olarak 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere kabul edildi.
Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.
Ardından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin Başkanlığına UBP milletteki Resmiye Eroğlu Canaltay oybirliğiyle seçilmesine yönelik tezkere bilgiye sunuldu.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısının ivediliğine yönelik tezkere oybirliğiyle kabul edildi.
BRT
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