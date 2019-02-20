CUMHURİYET MECLİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Meclisi, Meclis Başkanı Teberruken Uluçay’ın Meclis kapalı oturumunun ardından basına yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirme yaptı.

Açıklamada, basının öne çıkardığı “Meclis’te konsensus var” başlıklı haberlere yönelik yorumlar geldiği belirtildi.

Meclis’ten yapıla açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclis’ini kapalı oturumda bilgilendirmesi sonrası Cumhuriyet Meclisi Başkanımız Tebrrüken Uluçay’ın basına yapmış olduğu açıklamada, basının öne çıkardığı “Meclis’te konsensus var” başlığından yola çıkarak bazı siyasi parti başkanlarımızın yaptığı yorumlar üzerine dün yapılan açıklamada haberin bütününde yer alan alt satırlarını ve detayını kamuoyumuzun dikkatine getirmek isteriz.

Sayın Meclis Başkanımız, yapmış olduğu açıklamada Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşamada bir çok noktada siyasi partilerin bir konsensusu olduğunu belirtmiştir.

Sayın Başkanımız, açıklamasının devamında bu konsensusların neler olduğunu detaylandırmış ve bunları “siyasi eşitlik , sonuç odaklı görüşme, takvim dahilinde görüşmenin gündeme gelmesi ve ucu açık olmaması” şeklinde açıklamış, bu konuların BM raporlarına da yansıdığını söylemiştir.

Açıklamanın tümü Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal medya platformlarında dünden itibaren yayınlanmaktadır.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur”.