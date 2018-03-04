DAĞYOLU’NDA CAN PAZARI

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta son yıllarda birçok ölümlü kazanın yaşandığı Girne-Değirmenlik arasındaki dağ yolunda dün gece yine iki araç çarpışması sonucu yürekler ağızlara geldi. Anayolun savaş alanına döndüğü ve tam bir can pazarının yaşandığı kazada aynı araçta bulunan 5 genç yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Baver Ekinci, yönetimindeki LN 089 Z plakalı kiralık araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen ve yolun sağına geçen kiralık araç o esnada karşı istikametten gelmekte olan 30 yaşındaki Fahri But yönetimindeki TPD 268 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Yaralıların hepsi de kiralık araçtan çıktı

Kaza sonucu; LN 089 Z plakalı araç sürücüsü Baver Ekinci ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Berat Atakaya, 18 yaşındaki Vedat Atakaya, 19 yaşındaki Fırat Kolağasıoğlu ve 22 yaşındaki İbrahim Can olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı vaziyette Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dr. Akçiçek Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden Baver Ekinci, İbrahim Can ve Fırat Kolağasıoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yetkililerden hastanede gerekli tetkikleri yapılarak müşahede altına alınan kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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