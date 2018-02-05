"DAHA GERÇEKÇİ OL!"
Akıncı’dan Anastasiadis’e: Daha gerçekçi ol!
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Güney Kıbrıs’da Pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ikinci turundan galibiyetle çıkan Nikos Anastasiadis’e Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan mesaj geldi.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı “Sayın Anastasiadis’i tebrik ediyorum Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesini diliyorum” dedi.
Etiketler : Güney Kıbrıs, başkanlık seçimleri, ikinci tur, Nikos Anastasiadis, Mustafa Akıncı
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