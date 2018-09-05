DAVASINI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Yeni Boğaziçi’nde temizlikçi olarak gittiği evden para sirkat eden ve KKTC’de de izinsiz ikamet ettiği ortaya çıkan zanlı Dilek Genoğlu, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yeni Boğaziçi’nde temizlikçi olarak gittiği evden bin TL ile 50 Euro nakit parayı sirkat eden ve KKTC’de de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Dilek Genoğlu, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İkametgahtan sirkat” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Genoğlu, davaları görüşülünceye değin 20 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Şikayetçi şikayetini geri çekti

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Dilek Genoğlu’nun 31 Ağustos tarihinde Yeni Boğaziçi’nde Hasan Üçton’a ait evde temizlikçi olarak bulunduğu sırada yatak odasındaki dolap içerisinde muhafaza edilen bin TL ile 50 Euro nakit parayı sirkat ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlı Genoğlu’nun evinde arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, sirkat edilen paraların zanlıya ait cüzdan içerisinde tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Tahkikat memuru, yürütülen ileri tahkikatta zanlı Genoğlu’nun

2 Eylül 2017 tarihinde oturma izninin bittiğini ve KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının ailesinin bin TL ve 50 Euro nakit parayı müşteki Hasan Üçton’a ödediğini belirten tahkikat memuru, müştekinin şikayetini geri çektiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Dilek Genoğlu’nun davaları görüşülünceye değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.