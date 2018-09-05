'Defne' sorusuna böyle yanıt verdi!
Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorulunca....
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Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli soruldu! Yağtu eski eşinin sevgilisi hakkında konuşmak istemedi
Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal’le Bebek’teydi.
Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’yle oğlu Kemal’i tanıştırdığı hatırlatılınca, ”Özel hayatla alakalı konuşmuyorum” dedi.
Eski manken, “Kemal’in Defne Samyeli’yle aynı evde olmasından rahatsızlık duymuyor musunuz” sorusuna da ”Dıtttt konuşmam” yanıtını verdi.
Etiketler : Ahu Yağtu
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