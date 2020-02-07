DAYI'YA DAYILANMANIN FATURASI KABARIK OLDU!

Küçük Kaymaklı ile Düzkaya arasında oynanan maçın bitiminde, maçın hakemi Fehim Dayı’ya yönelik olarak yapılanlar nedeniyle Düzkaya’ya ağır cezalar verildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Küçük Kaymaklı ile Düzkaya arasında, Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan maçın bitiminde, maçın hakemi Fehim Dayı’ya yönelik olarak yapılanlar nedeniyle Düzkaya başkanı Vedat Hacıabitoğlu’na, Sıtkı Demirağacı’na ve Düzkaya kulübüne ağır cezalar verdi. Maçın hakemi Fehim Dayı’ya yönelik olarak, bir anda saha içine koşarak, hakemin arkasından iki eli ile şiddetli bir şekilde iten Vedat Hacıabitoğlu’na, maçın hakemine yönelik gerçekleştirdiği küfür eylemi ve sebep olduğu olaylar sebebiyle Düzkaya kulübüne ve maçın hakemine yönelik yapmış olduğu küfür ve tehdit eylemlerinden dolayı Düzkaya yöneticisi Sıtkı Demirağacı’na aşağıdaki cezalar verildi: “Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu’na 150 gün hak mahrumiyeti; Düzkaya kulüp yöneticisi Sıtkı Demirağcı’ya 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve Düzkaya kulübüne 5,000.-TL para cezası ve 1 maç saha kapatma cezası verildi.”



