DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ’NDEN HALKA ÖNEMLİ DUYURU!

Değirmenlik Belediyesi, hem belediye içerisinde çıkan, hem de ülke genelinde yaşanan ve son günlerde yeniden artış gösteren Covid-19 (Korona virüs) vakalarından dolayı sosyal medya hesabından 7 Şubat 2021 Pazar gününe kadar rotasyonlu şekilde çalışacağını açıklandı.

Değirmenlik Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ’NDEN HALKA DUYURU!

PERSONEL ROTASYONLU ÇALIŞACAK!

Değirmenlik Belediyesi, hem belediye içerisinde çıkan, hem de ülke genelinde yaşanan ve son günlerde yeniden artış gösteren Covid-19 (Korona virüs) vakalarından dolayı, belediye personelinin, 7 Şubat 2021 Pazar gününe kadar rotasyonlu şekilde çalışacağını açıklandı.

Yapılan açıklamada Belediye Başkanı Ali Karavezirler “Hassas bir dönemden geçtiğimiz ve Covid-19 (Korona virüs) ile ilgili vaka sayılarının arttığı bu günlerde, pandemi ile ilgili gereken tüm önlemlerin alınması ve maske-hijyen-sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir.

Değirmenlik Belediyesi olarak bu kurallara uygun bir şekilde, 7 Şubat tarihine kadar rotasyon usulü halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Değirmenlik Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızdan da kurallara uymalarını önemle rica eder, sağlıklı günler dileriz.