Tufan Erhürhan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Erhürmanın açıklaması şöyle:

'Her taraftan insanlarımızın Mağusa ve İskele'ye doğru harekete geçtiğine dair haberler geliyor. Karar alma sürecini böyle "yönetirseniz" bulaşı şu anda nispeten iyi görünen bölgelere de yönlendirirsiniz. Kaş yapacağım derken göz çıkarmakta üstünüze yok!!!

Bu arada lütfen biz de özenli olalım. Temaslı takibinde ciddi sıkıntılar var. Sağlık sistemimiz kaldırabileceğinden fazla yükleniyor. Hareketliliği azaltma konusunda hepimiz üzerine düşeni yapmalıyız...'