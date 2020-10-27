Değirmenlik İlkokulu'nda ve Elit Dersanesi'nde 2 pozitif

Halkın Sesi Gazetesinde yayımlanan habere göre Ülkemizde yerel vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ederken, vakaların okullardan ve dersanelerden çıkması toplumda endişeyi artırıyor.

Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre dün yapılan testler sonucunda pozitif çıkan vakalardan bir tanesinin Değirmenlik İlkokulu'nda görevli ayni zamanda Elite Dersanesi'nde görev yapan bir öğretmen olduğu bildiirldi.

Öte yandan diğer pozitif vakanın ise Elite Dersanesi'nde görevli sekreter olduğu belirtildi. Değirmenlik İlkokulu'nda öğretmenin pozitif çıkması nedeniyle öğrencilerin sabahleyin evlerine gönderildiği ve okulun dezenfekte edildiği bildirildi.

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