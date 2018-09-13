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ZAMLARA HAYIR!

ZAMLARA HAYIR!

EL-SEN grevde!

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), zamları ve KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için bugün tam gün uyarı grevi yapıyor. Uyarı grevi saat 17:00’ye kadar tam gün KIB-TEK’in bütün şubelerinde yapılacak.

EL-SEN üyeleri Kıb-Tek merkezinde toplanarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenledi ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yapıyor.

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