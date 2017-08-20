Demet Şener’den bikinili paylaşım

Sosyal medyayı sık sık kullanan deneyimli manken Demet Şener, boşanma sürecine yönelik geçirdiği zor günleri atlatmayı başardı. Şener’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yıllar geçmesine rağmen güzelliğini korumayı başardığı görülüyor.

1995 yılında yapılan Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçilerek kraliçe olan Şener, iddialı bir fiziği sahip olduğu için cesur paylaşımlar yaparak fit vücudunu ve güzelliğini takipçileriyle paylaşıyor. Şener, sosyal medya hesabından son olarak 26 Haziran’da bikinili bir fotoğraf paylaşmıştı. Ve ünlü manken bugün bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ocak ayında sahiplendiği köpeği Angel ile birlikte evinin bahçesinde poz veren Şener, adeta eski eşi İbrahim Kutluay’a nispet yaptı.

KENDİSİ HAKKINDA YORUM YAPANLARI Tİ’YE ALDI!

Öte yandan Demet Şener, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşmasının ardından gelen yorumlara kendi kişisel Instagram hesabı üzerinden cevap verdi. İşte Demet Şener’in yapılan yorumlara verdiği o cevap;