Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Yüksek tansiyona karşı muz tüketin
Yüksek tansiyona karşı muz tüketin

Yüksek tansiyona karşı muz tüketin

İsveç'te yapılan bir araştırma...

A+A-

Düzenli olarak muz tüketmek yüksek tansiyonu kontrol altına alıyor.

İsveç'te yapılan bir araştırma, düzenli olarak muz tüketmenin yüksek tansiyon hastalığını kontrol altına almaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, muzda bulunan potasyumun kan basıncını düzenlediğini ifade etti.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.