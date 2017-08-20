Yüksek tansiyona karşı muz tüketin
İsveç'te yapılan bir araştırma...
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Düzenli olarak muz tüketmek yüksek tansiyonu kontrol altına alıyor.
İsveç'te yapılan bir araştırma, düzenli olarak muz tüketmenin yüksek tansiyon hastalığını kontrol altına almaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, muzda bulunan potasyumun kan basıncını düzenlediğini ifade etti.
Etiketler : diyet, İsveç, yüksek tansiyon, muz
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