Demet'ten 650 Bin Liralık İmza!

Şarkıcı Demet Akalın, zincir bir mobilya firmasının yüzü olmak için yüklü bir para almış.

Şimdilerde Hülya Avşar için bir single çıkarmak için kollarını sıvayan Demet Akalın, bir yandan da yeni projelerde boy gösteriyor. Zincir bir mobilya firmasının yeni dönem Reklam yüzü olan Demet Akalın, bu proje için Koltuk şarkısını yeniden yorumladı. Özel hayatında mutlu bir evlilik sürdüren Demet Akalın, aynı zamanda şarkıcılık kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. Kendisine yöneltilen soruları ‘Pırlanta dönemimi yaşıyorum’ şeklinde yanıtlayan Akalın, magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bu film için 650 bin liraya imza attı.