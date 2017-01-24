FİBER OPTİK HAT KOPTU!
İnternet ve telefon erişimde sorun yaşanıyor!
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Gazimağusa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında Mutluyaka kavşağında fiber optik kablonun kopması nedeniyle bölgede telefon ve internet erişiminde sorun yaşanıyor.
TAK muhabirinin Telekomünikasyon Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, saat 12.00 civarında meydana gelen kablo kopmasından Mağusa ile İskele bölgesi etkilendi.
Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve saat 16.00 civarında sorunun giderilmesinin beklendiği kaydedildi.
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Etiketler : Telekomünikasyon Dairesi, fiber optik kablo, kopma
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