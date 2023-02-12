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Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da hırsızlık

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Demirhan’da Eylül ayında S.K.’nin (E-41), bir şahıs adına kayıtlı arabayı kendisine verilen yetkiyle Demirhan’da faaliyet gösteren bir oto galeriye satıp, araç sahibine vermek için galeriden aldığı 9 bin TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine S.K. tutuklandı.

BRT

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