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Gazimağusa ve Lefkoşa’da ani ölüm

Gazimağusa ve Lefkoşa’da ani ölüm

Gazimağusa ve Lefkoşa’da ani ölüm

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Gazimağusa’da dün 68 yaşındaki Zehra Karabayram evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa’da sakin 80 yaşındaki Zarife Işıker de dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Işıker’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “solunum yetmezliği, siroz ve aort daralması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

BRT

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