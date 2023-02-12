Gazimağusa ve Lefkoşa’da ani ölüm
Gazimağusa ve Lefkoşa’da ani ölüm
A+A-
Gazimağusa’da dün 68 yaşındaki Zehra Karabayram evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa’da sakin 80 yaşındaki Zarife Işıker de dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Işıker’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “solunum yetmezliği, siroz ve aort daralması” sonucu olduğu tespit edildi.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.