Deniz Akkaya'dan öneri: Başka hayatları dikizlemeyin

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara kadınlardan tepki gelince, hemcinslerine öneride bulundu. Eski model, “Başka hayatları dikizlemeyin” dedi

Deniz Akkaya, son dönemde yatakta paylaştığı seksi karelerine kadınlardan tepki gelince Instagram’dan açıklama yaptı.



Eski model, “Hemcinslerim buradaki geçen zamanı azaltıp, farkındalık seviyemize yapacağımız yatırımlarla başka hayatları dikizlemek yerine bir yaşam sahibi olmanızı öneririm. Güçlü kadın, özgür birey demektir” diye yazdı.

"SOSYAL MEDYAYI BU KADAR CİDDİYE ALMAYIN"



Instagram için, “Bu kadar ciddiye de almayın” diyen Akkaya, “Sosyal medyada kadına şiddeti yine en çok kadınlar yapmaktadır. Kendine benzettiğini işi bitmiş ve çirkin olmakla damgalamakta... Kendinden uzak olanı türlü marjinal ithamlarla suçlama çabasında... Lütfen kadına şiddeti söverken, arka planda hemcinsleriniz için önce içinizden geçirdiklerinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.



Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu olmuştu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan eski modelin takipçileri ikiye bölünmüştü. Akkaya’ya, “Hiç yaşlanmıyor, yıllar geçtikçe güzelleşiyor” ve “Keşke böyle poz vermeseydin” gibi mesajlar gelmişti.

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