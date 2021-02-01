Düğünde şaşkına çeviren olay: Damattan izin aldı

Malezya'da yayınlanan bir düğün videosu bütün dünyada şaşkınlık yarattı... Gelin, damattan eski sevgilisine "son bir kez" sarılmak için davetlilerin önünde izin istedi.

Sosyal paylaşım platformu TikTok’ta paylaşılan ve kısa bir sürede paylaşım rekoru kıran video uluslararası kamuoyunun da ilgisini çekti…

Bir düğünde çekilen görüntülerde gelin ve damat bir platform tepesinde davetlileri selamlarken, corona virüsü dolayısıyla maske takan bir erkek sahneye çıkıyor.

Bu sırada gelin damada dönerek, bu kişinin eski sevgilisi olduğunu söyleyerek “son bir kez daha sarılmak” için izin istiyor. Davetlilerin önünde eşini kıramayan damat izin verince gelin ile eski sevgilisi son bir kez sarılıyor. Bu sarılmanın ardından damat ile genç kadının eski sevgilisi tokalaşıyor. Fakat daha sonra damat da gelinin eski sevgilisine sarılıyor.

Bu video paylaşıldığı günden beri 2.5 milyondan fazla insan tarafından izlenirken sosyal medyada da tartışma başlattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları düğünlerine eski sevgililerini çağırmayacaklarını söylerken, diğerleri de “Damadın ailesi böyle bir durumda ne düşünmüştür” diyerek olayın başka bir boyutunu gündeme getirdi.

sözcü.com.tr