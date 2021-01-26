Denktaş: Bütçenin bütününü bir günde oylayıp, geçirelim ve Meclisi kapatalım

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününün bir günde oylanarak geçirilmesi ve Meclis’in kapatılması önerisinde bulundu. Denktaş ayrıca, bir ya iki bölgenin kapanmasının pek bir fayda sağlamayacağını, tüm ülkenin kapanması gerektiğini dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam edildi. İlk sözü alan DP milletvekili Serdar Denktaş, kararsızlık ve ne olacağının bilinmemesinin zor olduğunu belirterek, kapanma ve kapanmama konusunda kararsızlık yaşandığını kaydetti.

Bir bölgenin kapanmasının pek bir fayda sağlamayacağını tüm ülkenin kapanması gerektiğini dile getiren Denktaş, kiralar, mevduat, kredi faizlerinin dondurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Denktaş, eğer tam kapanma yapılmayacaksa, Girne ve Lefkoşa dışında risk gruplarının işe gitmemesi evden çıkmamasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Serdar Denktaş, bütçe yasa tasarısının bütününün bir günde oylanıp, Meclis’in kapatılması önerisinde bulunarak, hükümetin böylece halkın sağlığına konsantre olabileceğini belirtti. Hükümete de çağrı yapan Denktaş, muhalefet ile istişare içinde olması talebinde bulundu.

Türkiye’den bütçe dışı ek kaynak alarak her haneye katkı yapılması ve harçlarla borçların dondurulması gerektiğini dile getiren Denktaş, yarım yamalak değil, tam kapanmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Denktaş, her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.