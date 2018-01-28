DENKTAŞ İÇİN ZOR KARAR

Raif DOĞRU

Erken genel seçimler öncesinde barajı geçemeyeceği iddia edilen, ancak sandıktan 3 milletvekili çıkaran Demokrat Parti ‘Hükümet Ortaklığı’ konusunda zor bir süreçten geçiyor.

CTP-HP ve TDP Genel Başkanlarıyla birçok görüşme yapan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın tam da karar aşamasına geldiği bir anda UBP’den çok cazip teklifler aldığı öğrenildi.

Diyalog’un haberine göre; UBP-DP ve YDP koalisyonunun kurulabilmesi için Serdar Denktaş’a ‘Ya 2 etkili bakanlık, ya da 3 zayıf bakanlık’ teklifi götürüldü. Etkili Bakanlıklar; Maliye ve Turizm-Çevre Bakanlığı olarak adlandırılıyor.

UBP-DP hükümeti döneminde Maliye’den koparılarak Ekonomi Bakanlığı’na verilen Gümrük ve Hazine Muhasebe dairelerinin yeniden Maliye’ye aktarılması öneriliyor.

Yerel seçimlerde dayanışma

UBP’nin, DP’ye bir başka cazip önerisi ise 6 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerde işbirliğini öngörüyor. Buna göre bazı büyük kentlerde DP’nin göstereceği adayları UBP’nin desteklemesi; UBP’nin göstereceği adayları da DP’nin desteklemesi öngörülüyor.

Yerel seçimlerin yanı sıra Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlayacağı dikkate alınarak, UBP-DP ve YDP ortaklığına dayalı bir hükümetin daha uyumlu çalışabileceği iddia ediliyor.

UBP’ye mensup üst düzeyde bir yetkili, DP ile yürütülen müzakerelerin anlayış içinde geçtiğini ve yarın akşama kadar olumlu bir yanıt beklediklerini söyledi. Aynı yetkili, 3 partinin 26’ya dayalı bir milletvekili sayısı ile icraat yapamayacağını iddia edenlere katılmadıklarını, geçmişte benzeri durumların yaşandığını söyledi.

Yılın yarısı gidecek

Bu arada Ticaret Odası’nın dünkü genel kurul toplantısına katılan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın oldukça düşünceli olması dikkat çekti. Denktaş burada yaptığı konuşmada, bütçe sıkıntısına dikkat çekerek, Salı günü itibarıyla hangi koalisyonda yer alacaklarının da belli olacağını söyledi.

Serdar Denktaş şöyle dedi:

“Hükümet kurma çalışmalarına gelince, çalışmalar uzamıyor aslında Cumhurbaşkanı bu görevi üç gün önce verdi iki gün sonra da bir sonuca ulaşılıp hükümet kurma çalışması o zaman başlayacak. İlk olarak hükumet programının geçirilmesi, ardından maalesef bütçe ele alınacak bütçe bitinceye kadar yerel seçim yasakları başlayacak yerel seçim bittikten sonra da icraat başlayacak 2018 yılının yarısı gitti. Gideceğini de söylemiş bu ikazı yapmıştık. Şimdi herkes hükumetin kurulmasını bekliyor, ekonomi bekliyor herkes bekliyor. Bekledikleri hükumetin kurulması değil, bütçenin bir an önce geçerek o bütçe içerisinde ortaya konulan icraat planının hayata geçmesidir. Yoksa 4’lü kısmını sonuca ulaştırdık şu anda 3’lü kısmı ile ilgili somut öneriler ortaya çıkacak Pazartesi tüm taraflar kurullarını toplayacak bir karar verecek Salı günü itibariyle de hangi hükumetin kurulacağına da karar verilmiş ortaya çıkmış olacak. Ben ne karar verdiğimi biliyorum ama kurullarımızın da kararı da beklemek zorunda olduğumuz bir şeydir.”

Diyalog