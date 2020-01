DENKTAŞ'A ANMA TÖRENİ...

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 8’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı…

Ardından, Türk Maarif Koleji okul korosu Benim İki Bayrağım Var şiirini ve Mücahitler Marşı’nı seslendirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl törende yaptığı konuşmada, babasını anlatmaya kelimelerin yetmediğini belirterek ‘onu anlamak için onu yaşamak lazım’ dedi.

Babasının Kıbrıs Türk Halkı ile ilgili ideallerinden asla vazgeçmediğini ifade eden Vangöl, bunun kaynağının Kıbrıs Türk Halkı’nın ona duyduğu sevgi ve saygı olduğunu söyledi.

Vangöl, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını her zaman her yerde savunduğunu bulunduğu makamdan onuruyla kalkmasını bildiğini ancak köy, köy, şehir, şehir gezerek ikazlarını yapmaktan vazgeçmediğini anımsattı.

Ender Denktaş Vangöl, babasının anıt mezarının halen bitirilmemesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, ‘Ölümünün 8’inci yılında devlet yetkilileri ile anıt mezarında dua edip onu anamadık. Devlet büyükleri bir an önce anıt mezarı bitirerek onu huzura kavuşturmakla mükelleftir’ diye konuştu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Türk Maarif Koleji Tarih Öğretmeni Sevinç Baki de küçük bir ada olan Kıbrıs’tan çıkan Rauf Raif Denktaş’ın ise dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Konuşmasında Rauf Raif Denktaş’ın ‘Düşüncelerinde bir ileri, bir geri adımlar atmayacaksın, her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın’ sözlerine de atıfta bulunarak, ‘Bizler her dönem adam olan nesiller yetiştireceğiz’ diye konuştu.

Törende daha sonra Rauf Raif Denktaş’ın hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Tören, Türk Maarif Koleji öğrencilerinin ‘Sen Geldin Güneş Doğdu’ adlı oratoryo ile sona erdi.