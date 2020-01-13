MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Meclis Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.55’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’un gündeminde Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Tasarısı ve tasarıya ilişkin İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nin raporu yer alıyor.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul, toplantı
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