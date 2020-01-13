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MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.55’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Tasarısı ve tasarıya ilişkin İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nin raporu yer alıyor.

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