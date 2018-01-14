DENKTAŞ’A SÖZ VERDİK

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 6’ncı ölüm yıl dönümünde Tmt Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı “Fedakarlıkları asla unutulmayacak” dedi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6’ncı ölüm yıl dönümünde Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Denktaş’ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda yapıldı.

TMT Anıtı’nda dün sabah yapılan tören saat 10.08’de başladı.

Devlet ve hükümet yetkilileri yanında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş ve Denktaş ailesi de törende hazır bulundu.

Aydın Denktaş, sağlık sorunları nedeniyle törene tekerli sandalyeyle getirildi. Aydın Denktaş, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün daha önce kendisine takdim ettiği milli mücadele madalyasını da göğsünde taşıdı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, törende bir konuşma yaparak, Denktaş’ın tarihte iz bırakan önemli bir lider olduğunu kaydetti.

Denktaş’ın Rum liderliğinin kilise öncülüğünde sistemli “Enosis” çabalarına karşı yürütülen mücadelenin öncü kişilerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Denktaş, Kıbrıslı Türklerin 500 yılda kök saldıkları adanın bir anda Yunan adasına dönüştürülmek istenmesiyle ortaya çıkan tehdide toplumuyla birlikte karşı durdu” dedi.

Enosise karşı yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması için Kıbrıs’ta olup bitenin Kıbrıs dışında da bilinmesi gerektiğini söyleyen Akıncı, adadaki tehdidin anlatılmasının ve Kıbrıslı Türklerin bu tehdide karşı verdikleri mücadeleye destek sağlanmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Bugün sorumluluklarımız devam etmektedir. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde, çağın gereklerine uygun koşullarda yaşayan bir halk olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alma uğraşı elbette sürecek. Geçmişte verilen mücadeleler bugün Kıbrıslı Türklerin yarınlarına umutla bakmasını sağlamaktadır.”

Akıncı, Denktaş’ı, Dr. Fazıl Küçük’ü ve mücadele arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle andıklarını da ifade etti.

ÖZEL DEFTER

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anma töreninde Anıt Özel Defterini de imzalayarak şunları kaydetti:

“Aziz Lider Rauf Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 6. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Rum tarafının ‘Enosis’ hedefine karşı Kıbrıs Türk halkının bu adada azınlık olmaması ve özgürce yaşayabilmesi için verdiğiniz mücadele ve yaptığınız fedakarlıklar Kıbrıs Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmayacak. Bu adada Kıbrıs Türkünün uluslararası hukuk çerçevesinde özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde başı dik olarak yaşayabileceği koşulların yaratılması için çabalarımız sürecek. Ruhunuz şad olsun.”

TC DIŞİŞLERİ

TC Dışişleri Bakanlığı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 6’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak Denktaş’ın her türlü zorluğun aşılmasında üstün liderlik sergilediği, kalplerde ve tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağını vurguladı..

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, hayatını Kıbrıs Türkü'nün varoluş uğruna verdiği onurlu mücadeleye adayan Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, ana vatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savunduğunu kaydedilerek mesajda, şu ifadelere yer verildi:

'Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Rauf Denktaş’ın izinde sürdürdüğü kararlı mücadelenin, Ada’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanına dönüşmesine vesile olacağı inancıyla, merhum Denktaş’ın aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz.'

KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 6. yılında rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından Denktaş'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Tüm yaşamını KKTC'nin bağımsızlığı için mücadele ederek geçiren değerli devlet adamı Rauf Denktaş'ı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.

Star Kıbrıs