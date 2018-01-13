Dikkat! Elektrik kesintisi

Girne’nin bazı bölgeleri ve Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Onan LTD ve Oypaş Sitesi ile civarında pazartesi günü elektrik kesintisi olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle pazartesi günü Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00–14.00 saatleri arasında, Girne Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Hasan Uzun Petrol’ün güney kısmındaki (dağ kısmı) yerleşim yerlerinde olacak.

Öte yanda Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Onan LTD ve Oypaş Sitesi ile civarında pazartesi günü elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak Proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.