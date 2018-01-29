DENKTAŞ'IN KAFASI KARIŞTI!

3 haftadır koalisyon senaryolarıyla yatıp kalkılan ülkemizde her şey bu akşam belirlenecek. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Ulusal Birlik Partisi’nin önerileri karşısında kafasının karıştığı ifade edildi DP ya 3’lü ya 4’lü koalisyona onay verecek ya da muhalefette kalacak

PARTİ MECLİSLERİ TOPLANIYOR

Kilit konumdaki Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ile mi yoksa 4’lü koalisyonla mı bir hükümet kurma yoluna gideceğini bu akşam parti meclisinde oylayacak. Havadis’in edindiği bilgiye göre DP’nin muhalefette kalmayı da gündemine aldığı kaydedildi

KAFASI KARIŞIK

Ulusal Birlik Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik önerisi ve 3 bakanlık teklifi Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın başını döndürdü. Denktaş’ın 4’lü koalisyon noktasında diğer partilerle anlaşmasına rağmen 3’lü koalisyonu da gündeme aldığı öğrenildi

UBP HABER BEKLİYOR

Geçen Cuma ve Cumartesi günü Demokrat Parti ile koalisyon görüşmesi yapan Ulusal Birlik Partisi, DP Parti Meclisi’nden haber bekleyecek. Hükümeti kurma görevini elinde bulunduran UBP, DP’nin kararına göre ya görevi devredecek ya da hükümeti kurma noktasına gelecek

CİDDİ PAZARLIKLAR YAPILDI

Hem CTP-HP-TDP ve DP’nin içerisinde bulunduğu 4’lü senaryo, hem de UBP-DP-YDP’li 3’lü senaryo için partiler ciddi pazarlıklar yaptı. 4’lü 7 kez görüşme gerçekleştirirken, 3’lü koalisyon için ise 2 kez görüşme yapıldı

Ülkede 7 Ocak Erken Genel Seçimlerinden sonra oluşan hükümet senaryoları bu akşam itibarı ile son buluyor.

Kilit parti konumundaki Demokrat Parti bu akşam gerçekleştireceği Parti Meclisi toplantısında koalisyonu görüşecek.

Günlerdir hem 4’lü bir koalisyon hem de 3’lü koalisyon noktasında yapılan görüşmeler bu akşam sonuca bağlanacak. Demokrat Parti’nin Parti Meclisi son kararı verecek.

Parti Meclisi üyeleri Ulusal Birlik Partisi-Yeniden Doğuş Partisi ile mi yoksa Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi ile mi hükümete gireceklerini toplantıda yapacakları oylama ile sonuca bağlayacak.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin bu akşam parti meclisi toplantısı yapmayacağı kaydedildi. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin ise parti meclisi çağırıp çağırmayacağı kesinleşmedi.

Kritik gün

3 haftadır koalisyon senaryolarıyla yatıp kalkılan ülkemizde her şey bu akşam belirlenecek. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Ulusal Birlik Partisi’nin önerileri karşısında kafasının karıştığı ifade edildi DP ya 3’lü ya 4’lü koalisyona onay verecek ya da muhalefette kalacak.

Denktaş’ın kafası karıştı

Ulusal Birlik Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik önerisi ve 3 bakanlık teklifi Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın başını döndürdü. Denktaş’ın 4’lü koalisyon noktasında diğer partilerle anlaşmasına rağmen 3’lü koalisyonu da gündeme aldığı öğrenildi.

UBP, DP’den haber bekleyecek

Ulusal Birlik Partisi ise Demokrat Parti’den çıkacak sonuç neticesinde adımlarını atacak. Hem Cuma hem de Cumartesi günü iki parti arasında gerçekleştirilen toplantılarda koalisyon için pazarlıkları yapıldı. Önceki günkü yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından basına yapılan açıklamada, DP Parti Meclisi’nin görüşmeleri Pazartesi günü ele alacağı; buradan çıkan sonuca göre UBP’nin koalisyon görüşmelerini ilerletme ya da görevi iade etme kararı alacağı açıklandı.

Özcafer: Karar Parti Meclisi’nin

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Demokrat Parti’nin bu akşam yapacağı toplantıda yoluna UBP-YDP ile mi yoksa CTP-HP-TDP ile mi devam edeceğine karar vereceğini belirtti. Özcafer, 7 Ocak seçimlerinde halkın DP’ye 3 milletvekiliyle muhalefette kalma görevi verdiğini anlattı.

DP’nin muhalefette kalmaya hazır iken, mevcut durumda kilit parti noktasına geldiğini anlatan Özcafer, ülkenin hükümetsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak bu nedenle dörtlü ve üçlü koalisyon görüşmelerini yürütmek durumunda olduklarını dile getirdi.

Muhalefette kalma da gündemde

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP’nin son günlerde yaşanan olayların ardından hükümete girmeyerek muhalefette kalmayı da Parti Meclisi gündemine götürebileceğini belirtti. Ülkenin hükümetsiz kalmasının DP’nin suçu olmadığını ifade eden Özcafer, son kararı DP Parti Meclisi’nin vereceğini kaydetti.

Oğuz: DP’yi bekleyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz sandıktan ezici bir çoğunlukla birinci çıkan UBP’nin hükümeti kurma nokrasında çalışmalarını yaptığını ancak bu noktada DP’nin bu akşam yapılacak Parti Meclisi kararını bekleyeceklerini söyledi. Oğuz, DP’nin kararına göre hükümet kurma görevini iade edebileceklerini ya da hükümeti 3 parti ile kurabileceklerini söyledi.

Oğuz önceki gün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Biz Pazartesi günü DP Parti Meclisi’nden çıkacak duruma göre YDP ile görüşmelere devam edeceğiz ya da sonlandıracağız. Biz UBP olarak ülkenin acilen bir hükümete ihtiyacı olduğunda hemfikiriz. Bununla ilgili üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Bazı konularda ısrarcı değiliz ancak sandığın bize yüklediği bir mükellefiyet var. Sandık UBP’ye hükümette ol görevi vermiştir. Bu çerçevede görüşmelerimizi devam ettirdik. Dörtlü görüşmeler olmasına rağmen üçlü görüşmeye gitmemizin sebebi Cumhurbaşkanımızın bize bu görevi vermesiydi. Bunun üzerine üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Ancak bunu yaparken de ülke hükümetsiz kalmasın diye Pazartesi’ni bekleyeceğiz. Pazartesi günü DP Parti Meclisi’nden çıkan sonuca göre de ya görevin iadesi olacak ya da görüşmelerin devamı olacak.”

İlk değerlendirmeyi MYK yaptı

Demokrat Parti’nin UBP heyetinin tekliflerini aldıktan sonra ilk değerlendirme için Merkez Yönetim Kurulu’yla yaptığı kaydedildi.

MYK’da, UBP’nin, 2 bakanlık teklifinin, bağlı kurumlarla altlarının güçlendirilmesi halinde kabul edilmesi aksi halde 3 bakanlıkta ısrar edilmesi yönünde görüş üretildi.

Ortak aday teklifi

DP MYK toplantısında Haziran’da yapılacak yerel seçimler ve 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday konusu da ele alındı. Ancak nihai kararın Parti Meclisi’ndeki değerlendirmeye bırakılması kararlaştırıldı.

CTP PM toplamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bu akşam Parti Meclisi’ni toplamayacaklarını ifade ederek, DP’den gelecek sonucun ardından ilerleyen günlerde bir parti meclisi toplantısı yapabileceklerini söyledi.

Sorakın, “DP’den olumlu bir yaklaşım gelmesi durumunda Parti Meclisi’ni toplayıp meclis üyelerine bilgi verilecek. Ancak henüz DP’den olumlu bir karar almadığımız için bu akşam parti meclisini toplayacağız ifadelerini kullandı.

Özersay: Başkanlar anlaştı sıra parti meclislerinde

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, dün öğle saatlerinde sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Seçim ertesi Halkın Partisi adına koalisyon görüşmelerinde Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu dikkate alarak uzlaşmacı davrandığımızı, süreci olabildiğince erken sonuçlandırmak için gereken esnekliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelinen aşamada dört parti başkanı olarak uzlaştık, hepimiz ortaya çıkan sonucu kabul ettik. HP olarak biz “ne isterse olsun illa ki hükümette olalım” diyerek hareket etmedik, ilkelerimizi esas alarak müzakere ettik. Yarın akşamki toplantısında Parti Meclisimizin hangi yönde karar alacağını bilemiyorum. Aynı şekilde diğer siyasi partilerin karar organları da ne karar alır bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da Halkın Partisi olarak bizlerin, ister hükümette isterse muhalefette olalım, Halkın yararını esas alarak yolumuzu yürüyeceğimizdir, hem de hiç tereddütsüz.”