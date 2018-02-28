Denktaş’tan emekli olacak Havutçu’ya hediye

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC’nin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri esnasında emekli olması nedeniyle bugün son bütçesini hazırlayan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’ya küçük bir hediye verdi.

Basının önünde gerçekleşen bu anda duygusal bir şaşkınlık yaşandı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu, kendisine sürpriz olduğunu ifade ederek, yaş itibarıyla hizmetlerinin sonuna geldiğine işaret ederek, kamuda hep görevinin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.