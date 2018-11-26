Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Deren Talu’dan Acun Ilıcalı açıklaması
Deren Talu’dan Acun Ilıcalı açıklaması

Deren Talu’dan Acun Ilıcalı açıklaması

Deren Talu’dan Acun Ilıcalı açıklaması

A+A-

Defne Samyeli'nin kızı 22 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından bugün eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Özellikle sosyal medyada Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu yönünde haberlere konu olan Deren Talu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Genç kız şunları yazdı:

deren-talu-ic.jpg

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.