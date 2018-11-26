Deren Talu’dan Acun Ilıcalı açıklaması

Defne Samyeli'nin kızı 22 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından bugün eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Özellikle sosyal medyada Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu yönünde haberlere konu olan Deren Talu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Genç kız şunları yazdı: