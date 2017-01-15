DERİN SORUŞTURMA

Özel bir hastanede estetik ameliyatı olan evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığını ve örgütleri harekete geçirdi

Melin DOBRAN

Güzelyurt’ta ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi Anıl Aktunçlar’ın, estetik ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Henüz 38 yaşında olan Aktunçlar’ın aşırı narkozdan öldüğüne ilişkin iddialar, yapılan ilk otopsi sonucunda aydınlığa kavuşmadı.

Aktunçlar'ın bedeni üzerinde dün saat 15.30-17.40 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Otopsi sonucuna göre tereddütsüz gereği yapılacaktır” dedi.

Güzelyurt’un sevilen isimlerindendi…

Beklenmedik bir şekilde hayata veda eden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, Güzelyurt’un sevilen isimlerinden biriydi. Evli ve iki çocuk annesi olan Aktunçlar, önceki gün Lefkoşa’da özel bir hastanede estetik ameliyatı olmak için saat 18.00 civarında ameliyathaneye girdi. Ne yazık ki oradan sağ salim çıkamadı. Elde edilen bilgilere göre Aktunçlar’ın, dün saat 02.00 civarında operasyon sırasında hayatını kaybettiği fakat narkoz aldığı için ilk anda fark edilmeyip, uyandırılmaya çalışıldığında ölü olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi.

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Aktunçlar’ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından, Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Aktunçlar’ın zamansız vedası, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini şoka uğrattı. Aktunçlar’ın, Sare ve Şefik isminde iki oğlu vardı. Aktunçlar’ın eşi Yusuf Aktunçlar’ın ise Güzelyurt Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis çavuşu olduğu öğrenildi.

Aktunçlar’ın ise bir mağazada satış temsilcisi olduğu öğrenildi.

Sucuoğlu: Gereği yapılacak

Bakanlık, konuya ilişkin tıbbı tahkikatın sonucunun bekleneceğini belirtirken, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da “Otopsi sonucuna göre tereddütsüz gereği yapılacaktır” dedi. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu da genç bir hastanın kaybından duyulan üzüntüyü aktardı. Adli ve tıbbi tahkikatın sonucuna göre bir değerlendirme yapacaklarını kaydeden Arifoğlu, sonuçlar gelmeden yapılacak her açıklamanın manipülatör olacağını söyledi.

Doku ve kan örnekleri alındı

Aktunçlar'ın bedeni üzerinden dün saat 15.30-17.40 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda otopsi yapıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku ve kan örnekleri alındı. Alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle belirlenecek. Yapılan açıklamada, “Ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda doku ve kan örnekleri üzerinde yapılacak tetkiklerden sonra tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir" denildi.

Tesadüfün böylesi

Güzelyurt bölgesinde birbirlerine komşu olan Aktunçlar ve Orakçıoğlu aileleri iki yıl arayla aynı acıyı yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ameliyat sırasında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Fikri Orakçıoğlu’nun da operasyonuna giren anestezi uzmanının Anıl Aktunçlar’ın ameliyatındaki uzman olduğu öğrenildi.

"Kesin sonuçlardan sonra açıklama yapılacak…"

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefkoşa'da bir özel hastanede estetik ameliyat sırasında hayatını kaybeden hastayla ilgili vakanın aydınlatılması ve kesin sonuca en erken zamanda ulaşmak için gerekli tüm işlemleri başlattıklarını; kesin sonuçlara ulaşıldığında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

Bakanlıkla birlikten yapılan ortak açıklamada, önceki gün özel bir hastanede 18.00 sıralarında başlayıp dün sabah saat 02.00 sıralarında sonlanan estetik operasyonu sırasında 38 yaşında kadın hastanın kaybından dolayı aileye başsağlığı ve sabır dilendi.

Bu olayla ilgili adli tıptan alınan bilgiler ışığında söz konusu vakayla ilgili Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldığı belirtilen açıklamada, dün öğleden sonra 3 saatlik otopsi işleminde fotoğraf çekilerek ve video kaydı alınarak ölüm sebebine yönelik bazı bulgular saptandığı, tahkikatın selameti ve soruşturmanın gizliliği açısından şu an için açıklanmamasının daha uygun bulunduğu kaydedildi.

Örnekler İstanbul’a gönderildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi sırasında alınan çok kapsamlı doku, kan ve mesane yıkama suyu örnekleri ile birlikte ayrıca toksikolojik örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas kurulu başkanı ile de görüşülüp İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verilmiştir. İlgili örnekler en kısa sürede İstanbul Adli Tıp Kurumuna verilmek üzere polis tahkikat memuruna teslim edilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız ve Tabipler Birliği, vakanın aydınlatılması ve kesin sonuca en erken zamanda ulaşmak için gerekli tüm işlemleri başlatmıştır. Bu vaka ile ilgili kesin sonuçlara ulaşıldığında kamuoyu bilgilendirilecektir."

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