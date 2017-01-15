YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA GİRDİ

1970’li yılların yıldız futbolcusu Kamuran Arsan, direksiyon başında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 66 yaşında hayata veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinden dün öğle saatlerinde gelen acı haber tüm futbol camiasını yasa boğdu. Ülkemiz futbolunun efsane isimlerinden olan ve 1970’li yılların yıldız isimleri arasında yer alan, Yenicami Ağdelen Kulübü’nün yıllarca formasını giyen Kamuran Arsan, Mutluyaka ile Tuzla anayolu arasında aracı ile seyrettiği esnada direksiyon başında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis basın subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 12.00 sıralarında Mutluyaka-Tuzla istikametinde kendi kullandığı KJ 983 plakalı aracı ile tek başına seyahat eden 66 yaşındaki Kamuran Arsan, muhtemelen rahatsızlanması sonucu aracının kontrolünü kaybederek 300 metre kadar tarlada ilerledikten sonra bir taş bende çarparak durdu.

Baldızına yemek götürüyordu…

Aracından inip yere uzanmış halde bulunan Arsan’ın kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Saat 11.30 sıralarında baldızına yemek götürmek için evden çıkan Kamuran Arsan’ın bir türlü geri dönmemesi üzerine, eşi Pembe Arsan, damadına durumu aktardı.

Cesedini damadı buldu

Kayın babasını aramaya çıkan damadı, Mutluyaka ve Tuzla köyleri arasında, kayın babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın görgü tanığının ifadesine göre de aracı ile yoldan çıkarak tarla içerisinde yaklaşık 300 metre kadar seyrettikten sonra taş bende çarparak duran araçtan inen Arsan, yere oturup bir süre yerde oturdu.

Ülkemiz futbolunun efsanesiydi

Larnaka’da dünyaya gelen ve Gençlerbirliği Spor Kulübünde forma giyen Kamuran Arsan, daha sonra sırası ile Mağusa Türk Gücü ve Yenicami Ağdelen Spor Kulüpleri’nde forma giymişti.

1970’li yılların yıldız futbolcularından olan ve Kıbrıs Türk Futbolu tarihinin efsaneleri arasına adını yazdıran Kamuran Arsan’a yıllarca formasını giydiği Yenicami Ağdelen Kulübü tarafından plakette verilmişti.

Arsan, Yenicami’nin diğer efsane isimleri ile beraber sık sık Yenicami altyapısında yetişen miniklerin antremanlarına gider ve onlara destek verirdi.

Ölüm nedeni otopsi sonrası anlaşılacak

Evli ve 2 kız babası olan Kamuran Arsan’ın kesin ölüm nedeni Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Arsan’ın yapılacak olan otopsinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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