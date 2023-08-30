Derinya Kara Geçiş Kapısı bugün geçişlere kapatıldı
Derinya Kara Geçiş Kapısı bugün geçişlere kapatıldı
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GKRY, elektrik hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle, Gazimağusa'daki Derinya Kara Geçiş Kapısını, bugün 08.30-17.00 saatleri arasında geçişlere kapatacak.
Polis, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatlerde Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmasını tavsiye etti.
TAK
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