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Derinya Kara Geçiş Kapısı bugün geçişlere kapatıldı

Derinya Kara Geçiş Kapısı bugün geçişlere kapatıldı

Derinya Kara Geçiş Kapısı bugün geçişlere kapatıldı

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GKRY, elektrik hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle, Gazimağusa'daki Derinya Kara Geçiş Kapısını, bugün 08.30-17.00 saatleri arasında geçişlere kapatacak.

Polis, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatlerde Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanmasını tavsiye etti.

TAK

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