Uzaylılar 'yanı başımızda' olabilir mi?

Kalın, asitli atmosferin altında, yüzeyi 475 derecelik sıcaklıkla kavrulan gezegen, Güneş Sistemi içerisinde dünya dışı yaşam bulmayı bekleyeceğiniz son yer olmalı.

Ancak bir NASA bilim insanı, uzaylıların, insanlar için hiç uygun olmayan koşullara sahip Venüs'te gizlendiğini düşünüyor.

"Yaşama dair muhtemel izler mevcut"

Bu yeni teori, ABD'de yer alan Goddard Uzay Uçuşu Merkezi'nde araştırmacı bilim insanı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller'a ait. Thaller, "yaşama dair muhtemel izlerin" şimdiden karbondioksit ile dolu atmosfer içerisinde gözlemlendiğini belirtirken, yaşamın bir yerlerde mevcut olduğunu da sözlerine ekliyor.

Dr Thaller, The Sun gazetesine verdiği röportajda "Venüs'ün atmosferinde yaşama dair muhtemel izler gördük" diyor ve şöyle devam ediyor: "Venüs'te bunu beklememiştim. Artık bu gezegenin atmosferinde bakteriler tarafından üretilmiş olabilecek bir şey gözlemliyoruz."

Dünya'nın "farklı" ikizi

Gezegenimize benzer boyutları ve yapısı ile Venüs her zaman "Dünya'nın ikizi" olarak tanımlanıyor. Ancak iki gezegenin koşulları çok uç noktalarda fark gösteriyor ve astronomlar insanların Venüs'te yaşamasının mümkün olmadığını düşünüyor.

Güneş'ten 107 milyon kilometre uzakta bulunan Venüs, Güneş Sistemi içerisindeki en sıcak gezegen. O kadar sıcak ki, yüzey ısısı kurşunu eritebilecek kadar yüksek. Sülfürik asit ve karbondioksitten oluşan atmosferi de pek misafirperver bir hava içermiyor. Bu atmosfer, gezegenin ısısının uzaya kaçmasını engelleyen bir sera etkisi de yaratıyor.

Buna rağmen, bilim insanları uzun süredir Venüs'ün bulutlarındaki sülfür, metan ve demir ile yaşayabilecek mikrobik canlı formları barındırıp barındıramayacağını tartışıyor. Birçoğu, Venüs kalın bulutlarının arasından geçecek kadar çok güneş enerjisi aldığı için, gezegen yüzeyinde fotosentezin mümkün olduğu teorisini öne sürüyor.

"Venüs'te yaşam var hipotezini oluşturmak güç!"

Ancak Londra Üniversitesi Akademisi'nde astrobiyolog olan Profesör Dominic Papineau, Dr. Thaller'ın görüşü ile ilgili "gerçekçi bir hipotez oluşturmanın" güç olduğuna inanıyor.

DailyMail'e konuşan Papineau şöyle diyor: "Yaşama dair kimyasal reaksiyonların oluşması için, sıvı haldeki su bir gereklilik. Bu yüzden de, dünya dışı yaşamı bulmak için, sıvı durumda su bulmalıyız. Ve dünya dışı canlıların fosillerini bulabilmek için geçmişte sıvı su ile temas etmiş tortul kayalara bakmalıyız. Bu da Venüs'te yaşama dair bir hipotez oluşturmayı güçleştiriyor, çünkü yüzeyi çok sıcak. Ancak Venüs geçmişinde sıvı halde su barındırmış olabilir."

"Ancak Venüs üzerindeki muhtemel fosil kalıntılarıyla ilgili bir sorun da Venüs'ün yüzeyini son birkaç yüz milyondur kaplamış olan geniş volkanik aktiviteler."

NASA, Güneş Sistemi içerisinde 290 "geleneksel uydu" bulunduğunu söylüyor. 462 "küçük asteroid" ve gezegen ise bu rakama dahil değil.

"Dünya dışı yaşamı ve/veya fosilleri Mars ya da Güneş Sisteminin dış kısmındaki buzlu uydularda bulma ihtimalimiz daha yüksek. Bunun sebebi ise sıvı haldeki suyun bu gezegen ve uydularda bulunması. Buna Mars güney kutbundaki buz da dahil. Mars ve buzul uydular fosilleri koruyabilecek jeolojik kayıtlara da sahipler."

DailyMail'in haberini Erinç Eröz Türkçeleştirdi

Milliyet