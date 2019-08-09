DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 27316 numaralı bilete isabet etti Şanslı bilet Girne şubesi Mustafa Beyoğlu tarafından satılmıştır. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye 300 Bin TL olacaktır. Bilet fiyatı 20 TL olan biletler yarın (9 Ağustos)’ dan itibaren satışa sunulacaktır.

08 August 2019 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27316

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10455

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45632

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14848

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02184

23709

42485

69338

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17187

32250

38636

42277

78377

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06745

31141

31347

33226

44472

46977

55243

58772

66020

73653

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01058

04679

10597

12116

19108

20492

21158

25168

30271

31050

34964

39965

54430

68259

68316

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07316

17316

20316

21316

22316

23316

24316

25316

26316

27016

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27311

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27336

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27376

27386

27396

27416

27516

27616

27716

27816

27916

28316

29316

37316

47316

57316

67316

77316

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

226

361

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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