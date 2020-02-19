Devlet Piyangosu Çekildi

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 900.000TL, İskele bayisi olan Gökhan Yıldıran tarafından satılan "07605 " numaralı bilete isabet etti.

28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 300.000TL olacak. 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan çekilişin bilet fiyatı 20TL olarak bugünden (19 Şubat 2020) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.