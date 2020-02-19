EMLAK SEKTÖRÜNE FAİZ DOPİNGİ

Star Kıbrıs Gazetesinde yayımlanan habere göre; Düşen faizlerin konut alımına doping etkisi yaptığını söyleyen ünlü gayrimenkul yatırım uzmanı Aylin Pelin Onar, “Kasım, Aralık, Ocak aylarında ciddi hareketlilik oldu." dedi.

"Düşen faizlerin konut alımına doping etkisi yaptığını söyleyen ünlü gayrimenkul yatırım uzmanı Aylin Pelin Onar, “Kasım, aralık, ocak aylarında ciddi hareketlilik oldu. Mevsimsel etkilere rağmen şubat ayında da bu hareketlilik göreceli olarak sürüyor. Konut alımında şu anki faiz oranlarından borçlanmak, dövizin artmasına rağmen ciddi avantaj” dedi.

Coldwell Banker’in KKTC Temsilcisi Aylin Pelin Onar, Ada TV’de gazeteci Cüneyt Oruç’a konuştu. Gayrimenkul sektörü ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ifade eden Onar, şunları söylsedi:



YATIRIMCI DÖVİZİ BEKLEMESİN



“Geçmişe baktığımızda hiçbir zaman gayrimenkulün değerinin geriye gitmediğini görürüz. Alım satımlarda özellikle Annan Planı sürecinde müthiş bir hareketlilik yaşandı. Bunların şimdi azaldığını söylemek kötümser bir tablo çizmek anlamına gelir. Şu anda ekonomideki genel tabloda alım gücü azaldığından, özellikle iç piyasada bir zorlanma olması doğal. Fakat şunu unutmayalım. Almak satmak bir ihtiyaç. Ölümler, doğumlar, evlilikler sürekli olarak bu ihtiyacı sürdürüyor. Konut sektöründe alımlar satımlar döviz üzerinden yapılıyor. Dövizin geriye gitmesini bekleyenler şunu bilmeli. Döviz hiçbir zaman geriye gitmiyor. Bu gerçeği de göz önünde bulundurarak gayrimenkul yatırımı her zaman karlılığını koruyor. “



KİRA GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK

KKTC ekonomisinin “servis ekonomisine” dayalı olduğunu kaydeden Onar, “Turizm, eğitim hep servis ekonomisine yönelik yatırımlar. Burada öğrencilerin, otellerde çalışanların hep bir eve ihtiyacı olacak. Kira gelirleri bakımından hala KKTC’de yapılan yatırımlar en karlı yatırımlar. 11-12 yıllık kira getirisi bir evin bedelini karşılıyor. Türkiye’de bu oran 30-40 yıllık kiraya çıkmış vaziyette. Farkı buradan da görebilirsiniz. Türkiye’de 500 bin liralık bir evin aylık 1500 TL kira getirisi varken, burada aynı paraya aldığınız evle 3 bin -3 bin 500 TL kira elde edebilirsiniz” diye konuştu.



FAİZLERİN DÜŞMESİ AVANTAJ



KKTC’de ve özellikle Girne’de çok fazla konut stoğu olduğu söyleminin de doğru olmadığını ifade eden Onar, “Bunlar eritilebilir oranda. Artan otel, üniversite gibi yatırımlarla beraber, barınma ihtiyacı da artıyor. Bizde asıl sıkıntı bankaların yüksek faizi. İnsanlar yüksek faizden korktuğu için uzun vadeli krediyle bir işe giremiyor. Ancak şu an ekim ayının sonlarından itibaren düşen faizlerle birlikte konut alımında ciddi bir hareketlilik başladı. Kasım, aralık, ocak ayında ciddi hareketlilik oldu. Şu anki faiz oranlarından borçlanmak dövizin artmasına rağmen ciddi avantaj” dedi.



AMBARGO ENGEL DEĞİL



“Her yıl Las Vegas’ta uluslararası katılımcıların katıldığı toplantıda KKTC’yi ve Türk kadınını temsil ediyoruz” diyen Onar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada bizim için ambargo yok. Kendi bayrağımızla Portekiz’den Meksika’ya, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Bu toplantılarda 10 binden fazla katılımcı oluyor. Ülkedeki yatırım fırsatlarını anlatıyoruz. Sosyal medyadan yayınladığım bir gönderiye Washington’da Hindistan’a kadar onlarca yorum geliyor. Burada hala konutların fiyatı dünya geneline göre çok uygun ve ulaşılabilir. Kira getirileri de çok yüksek. İnsanlara bunu anlatıyoruz.”